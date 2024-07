Bildrechte: IMAGO / Westend61

Erwachsenenbildung Interesse an Volkshochschul-Kursen steigt

25. Juli 2024, 05:00 Uhr

In Sachsen sind rund drei Viertel der Bevölkerung älter als 25 Jahre. In diesem Alter liegt die Schule für die meisten Menschen schon einige Jahre zurück. Im Laufe des Lebens gibt es aber immer wieder Anlässe, sich weiterzubilden – und das nicht nur im Hinblick auf den Beruf. Genau da setzen Volkshochschulen an. Welche Bereiche sind in der Erwachsenenbildung in Sachsen besonders gefragt und welche Menschen besuchen Volkshochschulen?