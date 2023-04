In seiner Osterbotschaft zum Ostersonntag beschäftigt sich Sachsens evangelisch-lutherischer Landesbischof Tobias Bilz mit dem schwindenden Zusammenhalt der Kirchgemeinden. Mancherorts sei in der Zeit der Corona-Pandemie das Gefühl füreinander verloren gegangen, meinte Bilz. Es sei "nicht durchweg gelungen, gut beieinander zu bleiben". Zum Teil gebe es "Entfremdungen, die bis heute nicht oder nur teilweise überwunden sind". Dabei gelte es, gerade auch in schwierigen Zeiten die christliche Gemeinschaft zu stärken. Der evangelische Bischof Tobias Bilz wünscht sich mehr Zusammenhalt in den Kirchgemeinden und in der Gesellschaft. Bildrechte: dpa

Evangelischer Bischof: Gemeinschaft in schwierigen Zeiten besonders wichtig

Darüber hinaus seien auch in der Gesellschaft Verbindungen wieder neu zu knüpfen, etwa in Nachbarschaften, Stadtteilen oder Dörfern. Die Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu sei für viele Generationen gerade in Zeiten größter Angst eine Hoffnung gewesen, sagte Bilz. Der Landesbischof wird am Ostersonntag um 9:30 Uhr in der Dresdner Kreuzkirche predigen.

Dresdner Bischof: Ostern ist kein "frohes Fest der perfekten Welt"

Die katholischen Bischöfe in Sachsen haben die Feier des Osterfestes auch in Zeiten von Krisen und Katastrophen verteidigt. Der Bischof des Bistums Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, hob hervor, dass Ostern nicht "über die Wunden unserer Zeit hinwegtäuscht". Es sei "kein frohes Fest der perfekten Welt". Vielmehr sei es ein Fest, "an dem Verwundungen angenommen und verwandelt werden", sagte der Geistliche. Die Wunden des gekreuzigten Jesu machten Mut, "in den Verwundungen der Zeit und des Lebens potenzielle Orte der Liebe zu entdecken".

Heinrich Timmerevers ist der Bischof des Bistums Dresden-Meißen. Er findet es wichtig, auch in schwierigen Zeiten Ostern zu feiern. Bildrechte: imago images / epd

Görlitzer Bischof thematisiert Schicksal von Flüchtlingen

Der katholische Bischof Wolfgang Ipolt in Görlitz sagte, das Reich des Todes, in dem Jesus nach christlichem Glauben vor seiner Auferstehung gewesen ist, sei auch heute für manche Menschen "ganz nah". Er verwies auf die Flüchtenden, "die weiterhin in größter Not und unter großen Gefahren eine Flucht über das Mittelmeer wagen und dabei ertrinken", sowie die Soldaten in der Ukraine, "die meist den Namen Christi tragen, katholisch oder orthodox sind, und sich gegenseitig umbringen". Angesichts dessen sei die Osterbotschaft eine Mahnung, dabei mitzuwirken, "dass unsere Welt sich mehr und mehr in ein Reich des Lebens und der Hoffnung verwandelt", betonte der Bischof des Bistums Görlitz.