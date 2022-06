"Wir erleben erneut extreme Trockenheit und große Hitze. Die hohen Temperaturen sorgen für zusätzliche Verdunstung und Trockenheit", erklärte Forstminister Wolfram Günther (Grüne). Der Minister mahnte, im Wald nicht zu rauchen und kein Feuer zu machen. Zudem sollte in besonders waldbrandgefährdeten Gebieten von einem Waldbesuch abgesehen werden. Die Langzeitstatistik zeige: Menschen seien für mindestens zwei Drittel der Waldbrände in Sachsen verantwortlich - entweder durch Fahrlässigkeit oder Vorsatz, so das Ministerium.

In Lauta im Landkreis Bautzen brannte am Freitagabend der Waldboden auf etwa 500 Quadratmetern. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf nebenliegende Wohnhäuser und löschte sie. Zur Ursache des Feuers wird ermittelt und eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Ein Waldbrand in der Nähe von Treuenbrietzen in Brandenburg hält im Moment die Menschen in Atem. Behörden haben inzwischen angeordnet, den Ortsteil Tiefenbrunnen zu evakuieren. Es wird erwartet, dass stärkere Winde das Feuer weiter anfachen werden. Nach Angaben der Einsatzkräfte sind inzwischen rund 110 Hektar Wald betroffen. Für das Gebiet war bereits am Sonnabend am Abend Katastrophenalarm ausgerufen worden. Die Bundeswehr unterstützt die Feuerwehr mit einem Löschhubschrauber.