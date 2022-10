Tradition Dürre und Mindestlohn: Weihnachtsbäume in Sachsen "moderat" teurer

In gut zwei Monaten ist Weihnachten. Wer seine Stube mit einem Baum schmücken will, soll sich das auch in diesem Jahr leisten können. Produzenten rechnen nur mit moderaten Preissteigerungen. Und es müsse auch niemand Sorgen haben, dass die Gehölze wegen der Trockenheit schon im Wald ihre Nadeln verlieren, also zu tangeln oder nadeln beginnen. Für wen ein Baum zu Weihnachten gehört, der kann also schon mal das Lametta bügeln.