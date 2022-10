Teurer Gänsebraten: Wie viel kostet das Festtagsessen in diesem Jahr?

Ob das der richtige Weg ist, bezweifelt der geschäftsführende Gesellschafter des Ratskellers in Leipzig, Ingo Winkler. Auf ihn wirkt das "ein wenig ungastlich. Beim Friseur oder bei der Massage bezahle ich doch auch nicht Tage vorher für die Dienstleistung", meinte der Gastronom. Vorkasse verlangt sein 70-Mann-Betrieb gelegentlich von Reiseunternehmen, die er nicht kennt, die aber große Gruppen anmelden. Für Brunch-Veranstaltungen im Advent und zu Weihnachten verkauft der Ratskeller Genusstickets für Plätze. Komplett fertige Weihnachtsbraten-Menüs für zwei oder vier Personen können online bestellt, bezahlt und am Festtag persönlich abgeholt werden. "Aber Vorkasse für ein Abendessen zu zweit haben wir noch nie gemacht", sagte Winkler.

Wieviel genau eine Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen dann kosten wird, werde sich Klein zufolge ab November zeigen . Das hänge von der Kalkulation der Gastwirte ab. Größere Firmen seien im Sommer schon auf Ente umgestiegen und böten Alternativen zur Weihnachtsgans an, weiß Klein. Preisanstiege hin oder her: Dass die Sachsen nun ganz auf ihren Festtagsbraten verzichten werden, erwartet der DEHOGA-Chef auch nicht: "Ich denke nicht, dass wir bei der vegetarischen Ente landen werden."

"Unser Küchenchef stöhnt, weil er gerade die Preise berechnen soll", so Ingo Winkler vom Ratskeller in Leipzig. Im vorigen Jahr habe ein Gänse-Teller 23 bis 24 Euro gekostet. "Um die 30 Euro werden es sein. Das ist viel Geld." Von Kollegen in der Messestadt weiß er, dass sie 35 Euro veranschlagen. Zwar sei der Gänseeinkauf doppelt so teuer geworden im Vergleich zu 2021. Aber: "Das Ende der Fahnenstange bei den Gästen ist erreicht." Winkler setzt auf Mischkalkulation bei den Vorspeisen und Getränken. Enten seien nicht ganz so teuer geworden. Laut Winkler betrug dort der Anstieg im Einkauf 60 Prozent.