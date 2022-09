Laut Ministerium rechnet die Wohnungswirtschaft in Sachsen mit einem zusätzlichen Liquiditätsbedarf von 3.000 Euro pro Wohnung. Selbst für mittlere Unternehmen bedeutete dies eine Belastung im zweistelligen Millionenbereich. Hinzu komme das Risiko, dass die Mieterinnen und Mieter die hohen Nachzahlungen nicht auf einmal oder gar nicht leisten könnten, hieß es.

Vorstand des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften in Sachsen

Wir begrüßen die Initiative des Freistaates sehr und finden in der Information von heute viele unserer Forderungen wieder.

Offene Türen rennt Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt mit seiner Forderung unter anderem beim Verband der Wohnungsgenossenschaften in Sachsen (VSWG) ein. Vorstand Mirjam Philipp sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN: "Wir begrüßen die Initiative des Freistaates sehr und finden in der Information von heute viele unserer Forderungen wieder. Höchste Priorität hat dabei bei uns das Thema zeitnaher Liquiditätshilfen, um die gewaltigen wirtschaftlichen Herausforderungen für die sächsischen Wohnungsgenossenschaften zu stemmen." Die drohenden Forderungsausfälle für die Mitgliedsunternehmen nach den kommenden Betriebskostenabrechnungen müssten aufgefangen werden, so Philipp.