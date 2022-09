Steffen Jäckel will ja bauen, aber er kann nicht. Der Chef der städtischen Wohnungsgesellschaft Wohnen in Dresden sagt, Baumaterial sei noch immer knapp und teuer. Hinzu kämen steigende Kreditzinsen. Unterm Strich ließen sich die Baukosten durch bezahlbare Mieten nicht mehr hereinholen.

Deswegen stoppte Jäckel vor zwei Wochen gleich drei Neubauprojekte in Dresden für 140 Sozialwohnungen. Allein im letzten Quartal sei der Baukosten-Index um 22 Prozent gestiegen. "Das haben wir ansonsten in fünf bis sechs Jahren gehabt so etwas. Da merkt man auch, die Relationen sind so weit weg, dass man über die Finanzierbarkeit einer weiteren Neubaumaßnahme nicht mehr nachdenken muss. Da muss man nicht mal den Taschenrechner anmachen dafür", erzählt Jäckel.