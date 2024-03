In Sachsen besteht wegen des milden Wetters eine erhöhte Zeckengefahr. Wie das Gesundheitsministerium MDR SACHSEN mitteilte, gab es in diesem Jahr bereits knapp 80 durch Zeckenbisse ausgelöste Borreliose-Fälle. FSME-Virus-Infektionen seien dagegen noch nicht gemeldet worden. Wer in der Natur war, sollte seinen Körper nach Zecken absuchen. Wer eine auf seiner Haut findet, sollte sie bei gutem Licht mit einer Zeckenzange entfernen.