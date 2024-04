Jiřina Pohlodková ist in der deutschen Welt der Kleingärten angekommen. Die Tschechin betreibt seit April ein Lokal in der Gartensparte Heimaterde in Annaberg-Buchholz. Viele Monate hatte der Vorstand neue Betreiber gesucht – und niemanden gefunden. Nun serviert Pohlodková inmitten von Gartenlauben Knödel, Gulasch und panierten Käse. Ihren ersten Job in Deutschland hatte die Tschechin schon vor zwölf Jahren, als Angestellte eines Dönerladens. Sie sei in Tschechien ohne Arbeit gewesen, sagt sie. Dann habe sie sich entschieden, nach Deutschland zu fahren.

820.000 mehr Beschäftigte durch EU-Osterweiterung

Insgesamt sind seit der EU-Osterweiterung 820.000 Beschäftigte aus den damaligen Beitrittsstaaten nach Deutschland gekommen. So steht es in einer Studie des ifo-Instituts. In den grenznahen Regionen pendeln Polen und Tschechen nach Deutschland täglich ein und aus. Dauerhaft niedergelassen haben sich viele Osteuropäer vor allem in West- und Süddeutschland. Arbeit gab es für sie genug, sagt der Migrationsforscher Jochen Oltmer: "Also, wenn man sich anschaut: Dieses ganze Logistikgewerbe. Die Menschen, die Pakete ausfahren, beispielsweise. Der gesamte Bereich des Straßenverkehrs, Berufskraftfahrer, Baugewerbe. Das sind alles Bereiche, in denen sie so gut wie keine Arbeitskräfte finden und in die vor allen Dingen Osteuropäerinnen und Osteuropäer gegangen sind."