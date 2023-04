Der im Vogtland geborene Steyer studierte zunächst Musik in Leipzig, Dresden und Berlin, war in der Live-Band von Frank Schöbel, bevor er sich der Schauspielerei zuwendete. Bis heute spielt der 76-Jährige in vielen Filmen und Serien mit. Doch Jung und Alt lieben vor allem seine Stimme in "Elefant, Tiger & Co.".