Als Zeuge sollte am Dienstag eigentlich einer der Wachmänner befragt werden, die in der Tatnacht Dienst hatten. Doch er erschien nicht und verweigerte seine Aussage. Die Firma weist alle Vorwürfe zurück. Die Kammer deutete am Dienstag an, dass sie einige Vorwürfe als unbegründet ansieht oder zumindest nicht kausal für den Schaden. Das Urteil soll nun am 9. Juli fallen.