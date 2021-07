Thüringens Landesregierung und der Kyffhäuserkreis kritisieren das Vorgehen der zuständigen Bundesgesellschaft bei der Standortsuche für ein Atommüll-Endlager. Das zwei der vier Gebiete, in denen spezielle Daten zu Gesteinsformationen erhoben werden sollen, in Thüringen liegen, sei problematisch und erklärungsbedürftig, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow am Dienstag. So könne man mit Thüringen nicht umgehen, der Prozess müsse fair sein.

Datenerhebung für Methodik geplant

Am Montag hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mitgeteilt, dass sie in vier sogenannten Teilgebieten bis zum Frühjahr kommenden Jahres Daten sammeln will, die für eine Methodik zur Standortsuche verwendet werden sollen. Zwei dieser Teilgebiete erstrecken sich über Thüringer Regionen - ein Gebiet mit Steinsalzlagerstätten im Norden Thüringens sowie ein Gebiet mit kriastallinem Gestein, das unter anderem Gebiete nordöstlich von Weimar umfasst. Beide Gesteinsarten gehören zu den sogenannten Wirtsgesteinen, die wegen ihrer Undurchlässigkeit für ein Atommüll-Endlager in Frage kommen. Die Teilgebiete für Steinsalz und kristallines Gestein, in denen die Bundesgesellschaft für Endlager Daten für eine Methodik zur Standortauswahl sammeln will. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ramelow gab auch zu bedenken, dass damit Optionen für eine Rohstoffgewinnung in diesen Regionen gefährdet sein könnten. "In Nordthüringen gibt es Kali-Vorkommen, die Vorräte für einige Jahrzehnte haben", sagte er.

Umweltministerium fordert mehr Transparenz

Kritik am Vorgehen der Bundesgesellschaft kam auch aus dem Thüringer Umweltministerium. Staatssekretär Olaf Möller sagte, er hätte sich gewünscht, dass neue Zwischenschritte nicht nur verkündet, sondern Fachleute der Länder früh mit eingebunden würden. Für den Erfolg bei der Suche nach einem Endlager-Standort sei es zwingend erforderlich, den Prozess transparent und mit klaren Kriterien zu gestalten. Das als Modellregion für die Datenerhebung ausgewählt Teilgebiet "kristallines Gestein" erstreckt sich über mehrere Bundesländer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kyffhäuserkreis verweist auf Kreistagsbeschluss vom März

Der Kyffhäuserkreis lehnt Voruntersuchungen in seiner Region grundsätzlich ab. Der Specher der Kreisverwaltung, Heinz-Ulrich Thiele, sagte MDR THÜRINGEN am Dienstag, der Kreistag habe bereits im März einen entsprechenden Beschluss gefasst.