Aktive Fälle: Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen gegenwärtig infiziert sind beziehungsweise bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Sobald bei einer Person das Virus nachgewiesen und dieser Befund übermittelt wird, taucht sie in der Statistik auf. Auf der folgenden Karte erfahren Sie, wie viele aktive Fälle es gegenwärtig in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Thüringen gibt.