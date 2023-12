In unserem Dorf ist lediglich ein Viertel der Menschen Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche. Alle anderen sind entweder konfessionslos oder einer anderen Religion zugehörig. Viele Christen sind in den vergangenen Jahren ausgetreten - und es wird befürchtet, dass es in nächster Zeit so weitergeht. Überhaupt zählt das Thüringer Dorf zu den ungläubigsten Regionen weltweit. Und auch in Deutschland insgesamt gibt es (noch) deutlich mehr Kirchensteuerzahler pro Einwohner.