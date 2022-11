Mit närrischen Rathausstürmen und Schlüsselübernahmen in Erfurt, Weimar, Arnstadt, Ilmenau, Saalfeld oder Heilbad Heiligenstadt hat die fünfte Jahreszeit auch in Thüringen begonnen.

"Wir können's immernoch" ist das diesjährige Motto des Wasunger Carnevalvereins. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

In Wasungen in Südthüringen wurde der 487. Wasunger Karneval eröffnet. "Wir können's immernoch" heißt es in diesem Jahr beim Wasunger Carnevalverein. Die Narren aus dem Thüringer Süden wollen zeigen, dass sie nach zwei Jahren pandemiebedingten Ausfalls immer noch feiern können.

Der Präsident des Wasunger Carnevalvereins, Marcel Kißling, eröffnete die Saison traditionell an der Narrenburg. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Die fünfte Jahreszeit begann dort traditionell mit einer Narrentaufe. Der Wasunger Carneval Club (WCC) nahm auf diese Weise 22 Kinder und zwei Erwachsene in die Narrenzunft auf. Der neue Präsident des WCC, Marcel Kißling, eröffnete an der Narrenburg die Saison mit einer Rede.

Wasungen: Straßenkarneval im Februar

Höhepunkt ist in Wasungen der traditionelle Straßenkarneval am 18. Februar 2023. Erst dann übernehmen die Narren dort die Schlüsselgewalt über das Rathaus.

Der Karnevalauftakt in Erfurt auf dem Fischmarkt Bildrechte: MDR/AKC (Matthias Polten)

In Erfurt gab es traditionell eine närrische Ratssitzung auf dem Fischmarkt. Dort hatten sich nach Angaben des Landesverbands der Thüringer Karnevalvereine (LTK) um die 300 Menschen versammelt, um den Saisonauftakt der Gemeinschaft Erfurter Carneval mit einer Büttenrede von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) zu verfolgen.

Es waren genau 11 Grad. Christoph Matthes Präsident des Landesverbands der Thüringer Karnevalvereine (LTK)

Auch die Temperaturen passten sich in Erfurt an das närrische Datum an, wie LTK-Präsident Christoph Matthes sagte. "Es waren genau 11 Grad."

Narren stürmen Rathaus in Weimar

Pünktlich um 11:11 Uhr hielt auch in Weimar die fünfte Jahreszeit Einzug. Mit "Weimar Vivat" und dem traditionellen Rathaussturm starteten die Narren bei Sonnenschein in die neue Faschingssaison. Prinz Christian und Prinzessin Sarah stürmten als erste das Rathaus auf dem Markt. Zuvor gab es noch ein buntes Programm von den Narren des Handwerker Carnevalsverein Weimar (HWC). Kinder von der Albert-Schweizer Schule haben ein Faschingslied gesungen. In Weimar zogen die Narren durch die Innenstadt und stürmten dann das Rathaus. Die Weimarer Karnevalisten sind am Vormittag durch die Innenstadt gezogen. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Auch in Saalfeld sind die Narren des 1. Saalfd-Rolschter-Carnevalsclub am Vormittag ins Rathaus gestürmt. In Heiligenstadt und Neustadt an der Orla hingegen, wurden die Rathäuser erst am späten Nachmittag um 17:11 Uhr gestürmt.

Die Karnevalisten haben sich vor dem Weimarer Rathaus eingefunden, um es zu stürmen. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner