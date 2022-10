Radonmessungen in Thüringen - Zwischen Vorsorge und Widerspruch

"Egal, wo wir hinkommen – wenn die Menschen hören, sie leben in einem Radon-Vorsorgegebiet, ist es immer dasselbe. Sie erwarten dann, dass bei ihnen bald Geld vom Staat fließt – für die Vorsorge vorm Radongas. Aber das ist noch nicht so." So bringt es der Mann auf den Punkt, der gerade wieder eine Kiste mit einem Messgerät auf ein Feld bei Ronneburg trägt.