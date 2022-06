Klar trägt der Fahrer vor und während der Fahrt die Verantwortung, aber nicht nur er allein: Fahrzeughalter beziehungsweise Spediteur, der Versender (zum Beispiel die Herstellerfirma einer Lkw-Ladung) und der Verlader beziehungsweise Versandleiter sind ebenso mit im Boot. Ein Punkt in Flensburg und ein Bußgeld in zweistelliger Höhe (zum Beispiel 60 Euro) ist in der Regel fällig, wenn Ladung verloren geht.

Wenn es zum Unfall kommt, wird es etwas teurer, aber dann ist das Bußgeld mit Sicherheit das geringste Problem. Wird die ganze Aktion am Ende als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet, dann geht es um das Strafgesetzbuch, also einer Geld- oder schlimmstenfalls sogar Freiheitsstrafe. Also für alle Besitzer von Hänger- und Dachgepäckträgern: Ladungssicherung ist ernstzunehmen. Trotzdem könnte das eigenmächtige Einsammeln des verloren gegangenen Inhalts der Dachbox - abgesehen von der Lebensgefahr - das Strafmaß deutlich erhöhen. Hier kommt man günstiger weg, wenn die Polizei übernimmt und den nächsten Parkplatz ansteuert.