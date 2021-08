Die Fragen können über unser Internet-Formular oder direkt per E-Mail an sommerinterviews@mdr.de vorab gestellt werden. Die Fragen werden von der Redaktion gesichtet und nach Relevanz für möglichst viele Thüringerinnen und Thüringer ausgewählt. Die ausgewählten Fragen werden im Interview gestellt. Kommen mehr Fragen, als wir im Live-Interview stellen können, werden diese im Anschluss an das Gespräch an die Politikerinnen und Politiker übergeben. Wir bitten die Politikerinnen und Politiker diese Fragen in den folgenden Tagen direkt zu beantworten. Dazu ist es notwendig, dass Kontakt-Daten der Fragesteller vorliegen. Wer damit nicht einverstanden ist, muss dies in seiner Mail ausdrücklich vermerken.