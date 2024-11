In der Nacht zum Sonntag hat sich ein 27-jähriger Mann in Erfurt eine spektakuläre Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Laut Polizeiangaben begann die Jagd in der Innenstadt, als der Mann sich einer Verkehrskontrolle unterziehen sollte, dann aber flüchtete. Dabei ignorierte er alle Verkehrsregeln und rammte einen Streifenwagen. Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit führte die Fahrt über die B7 und die A71, zeitweise ohne Licht. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz.