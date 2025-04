Einer, der sich diesem Plan widersetzt und statt Schutt und Asche eine intakte Stadt ohne unnötige Tote hinterlassen will, ist Josef Ritter von Gadolla. Der gebürtige Österreicher wird 1945 als Standortältester zum Kampfkommandanten von Gotha ernannt. In dieser Funktion wird er darauf vereidigt und verpflichtet, die Stadt bis zum Tode hin zu verteidigen.

Am 3. April 1945 heulen um 10:10 Uhr die Sirenen für fünf Minuten im Dauerton - Feindalarm. Die amerikanische Armee steht bei Goldbach in Thüringen - bereit zum Angriff auf Gotha. Doch als die amerikanischen Streitkräfte der Stadt näher kommen, hat Gadolla weder Menschen noch Maschinen, um Gotha verteidigen zu können. Keine schweren Waffen, keine umfangreiche Flak, keine nennenswerte Luftwaffe - die Lage ist militärisch aussichtslos. Doch Gadolla hat geschworen, Gotha zu verteidigen. Also was tun?