Armenien-Aserbaidschan-Konflikt Fast 50 Tote nach aserbaidschanischen Angriffen

An drei Stellen hätten aserbaidschanische Truppen mit Artillerie und großkalibrigen Waffen armenische Stellungen angegriffen, heißt es aus Eriwan. In Baku sprach das Verteidigungsministerium Aserbaidschans wiederum davon, dass ein groß angelegter armenischer Sabotageversuch die Kämpfe ausgelöst habe.

Die armenisch-apostolische Kirche hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, das Kaukasusland vor aserbaidschanischen Angriffen zu schützen. Ihr Oberhaupt Katholikos Karekin II. appellierte am Dienstag angesichts von Gefechten mit Dutzenden Toten vor allem an befreundete Staaten, "wirksame Schritte zu unternehmen, um Aserbaidschans erneute Aggression zu stoppen". Er bat alle Schwesterkirchen, "für die Sicherheit des ersten christlichen Staates, seiner gläubigen Menschen zu beten" und zur Herstellung eines wirklichen Friedens in der Region beizutragen.