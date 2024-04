15:45 Uhr | Stoltenberg erwartet keinen Konsens der Nato-Mitglieder zur Aufnahme der Ukraine

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bei einem Besuch in Kiew Hoffnungen der Ukraine auf eine baldige Einladung zur Mitgliedschaft in das westliche Verteidigungsbündnis gedämpft. Um eine Aufnahmeentscheidung treffen zu können, brauche es einen Konsens unter den 32 Bündnismitgliedern. Und er erwarte nicht, dass dieser bis zum nächsten Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im Juli zustande kommen werde. 2008 hatten die Nato-Staaten die Aufnahme der Ukraine in das Verteidigungsbündnis vereinbart. Ein Zeitplan für die Aufnahme gibt es allerdings bislang genauso wenig wie eine offizielle Einladung.

Stoltenberg appellierte in Kiew auch noch einmal an alle Bündnispartner, ihre militärische Unterstützung für die Ukraine weiter auszubauen. "Die Nato-Partner haben nicht das geliefert, was sie versprochen haben", kritisierte er. Der Mangel an Munition ermöglichte den Russen an der Front derzeit Vorstöße. Zudem profitiert Russland Stoltenberg zufolge auch von einem ukrainischen Mangel an Luftverteidigungssystemen und weitreichenden Raketen.

Update 15:34 Uhr | Russland erobert Gelände im Gebiet Donezk

Russland rückt nach eigenen Angaben mit seinen Invasionstruppen in der Ostukraine weiter vor. Die Streitkräfte nahmen dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge die Ortschaft Semeniwka in dem ukrainischen Gebiet Donezk ein. Am Sonntag hatte Russland bereits die Einnahme des Orts Nowobachmutiwka bekannt gegeben.



Vergangene Woche prognostizierte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, für Mitte Mai, Anfang Juni eine weitere Verschlechterung der Lage an der Ostfront. "Wir denken, dass uns in der nahen Zukunft eine eher schwierige Lage erwartet", sagte er in einem Interview.

14:10 Uhr | Blockaden an polnisch-ukrainischer Grenze beendet

Die polnischen Bauern haben ihre seit Monaten andauernden Blockaden von Grenzübergängen zur Ukraine im Streit über Billigkonkurrenz beendet. Am Montag gaben sie auch den letzten blockierten Grenzübergang Rawa-Ruska wieder frei. Das ukrainische Landwirtschaftsministerium lobte in einer Erklärung die "konstruktive Arbeit" Polens zur Aufhebung der Blockade. So dürfen Lkws mit Getreide aus der Ukraine nur zum Transit die Grenze nach Polen überqueren.