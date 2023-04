In den Niederlanden wird der Verkauf von Cannabis in sogenannten Coffeeshops seit 1976 toleriert. Erwachsene über 18 Jahre dürfen dort pro Person fünf Gramm am Tag kaufen und auch selbst gedrehte Zigaretten rauchen, in denen Haschisch oder Marihuana beigemischt ist. Damit sind die Niederlande weltweit Vorreiter einer Tolerierung. Allerdings ist der kommerzielle Anbau von Cannabis verboten. Nur der Anbau für medizinische Zwecke sowie von maximal fünf Pflanzen für den privaten Konsum ist erlaubt. Auch der Großhandel mit Cannabis ist verboten. Die Belieferung der Coffeeshops ist somit illegal. Der Handel wird über kriminelle Netzwerke abgewickelt. Zurzeit läuft jedoch eine staatliche Initiative, um den Anbau von Cannabis für die Verkaufsstellen zu legalisieren. Eine Ausnahme gilt bereits für den Anbau zu medizinischen Zwecken und für den privaten Konsum.