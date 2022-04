Ausgewählte Versuchspersonen können ab 15. Mai während einer Testphase Cannabis in Apotheken kaufen – nicht nur auf Rezept, sondern auch für den reinen Genuss. Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit hat den Pilotversuch bewilligt. Teilnehmen dürfen ausschließlich Erwachsene, deren Gesundheitszustand laufend überwacht wird. Sie werden fachlich über risikoarmen Konsum aufgeklärt und erhalten Cannabis aus biologischem Anbau in kontrollierter Qualität.

Wie wirkt sich Legalisierung auf Konsum aus?

Die Teilnehmer dürfen das Cannabis nicht weitergeben und werden andernfalls aus dem Versuch ausgeschlossen. Durchgeführt wird das Experiment von der Uni Basel, der dazu gehörenden Universitätspsychiatrie und dem Basler Gesundheitsamt. Der Pilotversuch soll Erkenntnisse darüber bringen, wie sich die Legalisierung auf Konsummuster auswirken könnte. Für die Cannabisabgabe darf nicht geworben werden.

In der Schweiz ist der Konsum von Cannabis, beziehungsweise seiner Formen Marihuana und Haschisch, bislang verboten. Wie in vielen anderen Ländern ist der Konsum aber auch dort weit verbreitet. Der Schwarzmarkt floriere, heißt es in einer Mitteilung des Schweizer Bundesamts für Gesundheit.

Bereits legale Cannabiszucht in Sachsen und Sachsen-Anhalt

Die bei dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse dürften auch für deutsche Behörden von Interesse sein. Die Parteien der aktuellen Bundesregierungen haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Konsum von Cannabis legalisieren zu wollen. In zahlreichen Bundesstaaten der USA und in ganz Kanada ist Cannabis bereits seit einigen Jahren legal. In den Niederlanden wird der Verkauf schon lange toleriert.