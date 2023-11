Die EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hofft, dass die verlängerte Feuerpause auch die Chancen erhöht, den Konflikt in Nahost politisch zu lösen. Die Palästinensische Autonomiebehörde müsse die Kontrolle über den Gazastreifen von der Hamas zurückgewinnen und eine "bessere und praktikablere" Alternative anbieten, sagte Borrell in Barcelona. Sie solle zudem so rasch wie möglich Wahlen in den Palästinensergebieten abhalten, und Israel solle kooperieren, damit diese stattfinden könnten.