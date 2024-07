Während die Sowjetunion stets das Ziel verfolgte, am Weltsport teilzunehmen, gebe Russland heute vor, kein Interesse an internationalen Wettbewerben wie Olympia zu haben: "Wir brauchen niemanden. Wir werden jetzt untereinander konkurrieren, und ihr könnt uns mal", spitzt Schmurnow die offizielle Position Moskaus zu. Der Journalist bezieht sich dabei etwa auf die BRICS -Spiele, die im Juni im russischen Kasan stattfanden, einen jährlichen Sportwettbewerb, an dem in diesem Jahr unter anderem Brasilien, Indien, China, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate teilnahmen, eine Art "russische Antwort auf die Olympiade".

Für die Organisation der BRICS-Spiele wurden Milliarden von Rubel aus dem russischen Staatshaushalt bereitgestellt. Doch ihr sportliches Niveau seien eine "beschämende Angeberei" gewesen, so der in Lettland lebende russische Journalist Kirill Nabutow in einem Youtube Interview. Auch Schmurnow spricht von einem "billigen Ersatz". Der russische Sport werde ohne echte internationale Konkurrenz schwächer, so der Sportjournalist. Eine weitere russische Alternative zu Olympia, die Weltfreundschaftsspiele, wollte Wladimir Putin ursprünglich zeitgleich mit den Sommerspielen in Paris in Moskau stattfinden lassen. Allerdings musste er sich von diesem Plan verabschieden und sie auf 2025 verschieben.

Der Kreml hat schon immer berühmte Sportler für seine Zwecke benutzt, weiß der Sportjournalist des russischen Exil-TV-Senders Doschd Michail Polenow. Je bekannter ein Athlet, desto mehr brauche ihn die Propaganda. Schließlich würden Millionen von Menschen zu ihm aufschauen und er ist ein Vorbild für Millionen von Kindern. Dabei würden Sportler danach unterschieden, ob sie die Kremlpolitik unterstützen oder nicht: "Wer nicht einverstanden ist, wird zum Ausgestoßenen", so Polenow.

Obwohl die russische Regierung immer ihre Gleichgültigkeit betont, stellt die Kreml-Propaganda den Ausschluss russischer Sportler von den Olympischen Spielen als einen Versuch dar, Russland zu schaden. So warf die Sprecherin des Außenministeriums Maria Sacharowa dem IOC "Rassismus und Neonazismus" vor. Das sei jedoch völlig absurd, empört sich Polenow. Ihm zufolge gibt es genug Beispiele dafür, wie viel das IOC für die russischen Sportler tue, die zur Olympiade zugelassen wurden. Die wenigen Athleten mit russischem Pass, die in Paris unter neutraler Flagge und Hymne antreten, werden allerdings von der russischen Propaganda als Verräter gebrandmarkt.

So erklärte der Pressesprecher Wladimir Putins, Dmitri Peskow, dass jeder Sportler, der bereit wäre, den Krieg in der Ukraine zu verurteilen, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen, "eine Ausgeburt der Hölle" sei und verglich ein solches Verhalten mit dem Verrat von Judas. Diese Athleten hätten keinen Stolz – eine weitverbreitete Meinung in den russischen sozialen Netzwerken und unter Sportfunktionären. Stanislaw Posdnjakow, Chef des russischen Olympischen Komitees, bezeichnete die Athleten gar als "eine Mannschaft ausländischer Agenten". Die Präsidentin des russischen Turnverbands, Irina Winer, legte nach, sie seien "eine Mannschaft von Obdachlosen".

Und so geraten russische Sportler ins Kreuzfeuer: Lautstarke "Patrioten" bezeichnen sie als Verräter, während einige liberale Oppositionelle von ihnen die klare Positionierung gegen den Krieg fordern. Sie tun das, obwohl viele Sportler direkt nach dem 24. Februar 2022 ihre Ablehnung des Krieges zum Ausdruck brachten, etwa der Fußballnationalspieler Fjodor Smolow oder die Tennisspieler Andrei Rubljow und Karen Chatschanow.

Alexander Schmurnow findet solche Forderungen an die Sportler seitens der Opposition völlig überflüssig. Immerhin habe das IOC die nach Paris zugelassenen Athleten bereits überprüft, um sicherzustellen, dass sie nicht "mit der einen Hand eine olympische Goldmedaille gewinnen und mit der anderen eine Entbindungsklinik bombardieren". Daher müsse man nicht päpstlicher sein als der Papst, so der Journalist: "Diese Athleten haben sozusagen bereits auf die 'Bibel' des Olympischen Komitees geschworen." Das IOC verlangt von den zugelassenen Russen die Unterzeichnung einer Erklärung, in der sie sich zur Einhaltung der Olympischen Charta verpflichten, einschließlich einer Klausel über die friedliche Mission der olympischen Bewegung. Dies müssen aber ohnehin alle Teilnehmer tun.