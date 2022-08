Gegen den Subtyp BA.1 hatten Biontech/Pfizer und das US-Unternehmen Moderna bereits angepasste Impfstoffe entwickelt – über die Anträge auf Zulassung will der zuständige Ausschuss der EMA in diesem Fall am 1. September entscheiden. Parallel prüft die EMA bereits den an BA.4/5 angepassten Impfstoff von Biontech/Pfizer.