Merve Dizdar ist als beste weibliche Schaupspielerin für "About Dry Grasses" von Nuri Bilge Ceylan ausgezeichnet worden. Bildrechte: dpa

So spielte sie in Jonathan Glazers Film "The Zone of Interest" die Ehefrau des KZ-Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höß, und in dem Film "Anatomy of a Fall" von Justine Triet eine des Mordes an ihrem Ehemann angeklagte Witwe. Beste Schauspielerin wurde jedoch Merve Dizdar aus der Türkei für ihre Rolle in "About Dry Grasses".



Gleichwohl erhielten beide Filme mit Hüller in Hauptrollen wichtige Preise, weil neben der Goldenen Palme für Regisseurin Triet der Film "The Zone of Interest" von Glazer den Großen Preis der Jury erhielt.