In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind mehrere Menschen von Schüssen getroffen worden. Wie die Polizei in der dänischen Hauptstadt twitterte, wurde eine Person festgenommen. Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es Tote gibt, war zunächst unklar. Auf Bildern und Amateurvideos war zu sehen, wie Menschen in Panik von dem Gebäude wegrannten.