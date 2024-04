In der Nachkriegszeit strebte das kommunistische Regime die Assimilierung der Roma-Bevölkerung an. Das Gedenken an den von den Nazis orchestrierten Völkermord an den Roma war daher nicht erwünscht. Selbst nach 1989 hat sich die Situation der Roma in Tschechien nicht wesentlich verbessert, betont Horváthová. "Wir haben zwar die Freiheit erlangt, aber die Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber den Roma war sehr negativ, was bis heute anhält, auch wenn es sich etwas verbessert. Und das ist kein guter Boden für die Erinnerung an den Holocaust. Deshalb wurde der Holocaust an den Roma in Tschechien lange verunglimpft. Viele Spitzenpolitiker haben sich sehr verzerrt zum Thema Genozid an den Roma während des Zweiten Weltkriegs geäußert."

Solche Aussagen kommen nicht nur von rechts außen, sondern oft auch aus dem politischen Mainstream. So behauptete der ehemalige tschechische Präsident und Mitbegründer der bürgerdemokratischen Partei Václav Klaus im Jahre 2005, Lety sei "nicht wirklich ein Konzentrationslager" gewesen. 2016 sagte der ehemalige Vize-Premier und Vorsitzende der populistischen Partei ANO Andrej Babiš faktenwidrig über das Konzentrationslager in Lety: "Was diese Dummköpfe in den Zeitungen schreiben, dass das Lager in Lety ein Konzentrationslager war, ist eine Lüge. Es war ein Arbeitslager. Wenn man nicht arbeitete, landete man dort." Bildrechte: Filip Rambousek

Ironischerweise war es letztendlich die Regierung Babiš, die ein Jahr später den Kauf und den Abriss der in den 1970er Jahren errichteten Schweinemastanlage sowie den Bau der Gedenkstätte genehmigte. In einer Reaktion auf diese Entscheidung sagte Miloslav Rozner, damals Abgeordneter für die Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie, er würde "sicherlich niemals eine halbe Milliarde Kronen (ca. 20 Mio. Euro) aus dem Fenster werfen, um ein funktionierendes Unternehmen wegen eines nicht-existierenden Pseudo-Konzentrationslagers zu liquidieren".

Solche Aussagen zeugen sowohl von der verächtlichen Einstellung vieler Politiker gegenüber den Roma als auch von dem allgemein geringen Bewusstsein der tschechischen Gesellschaft über den Völkermord an den Roma und Sinti, erläutert Renata Berkyová, Roma-Historikerin vom Institut für Zeitgeschichte der tschechischen Akademie der Wissenschaften. "Das geringe Bewusstsein ist direkt auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Holocaust an den Roma und Sinti in den Geschichtsbüchern gar nicht erwähnt wird. Es gibt höchstens einen Satz oder eine Fußnote darüber. Eine wirkliche Darstellung dessen, was mit den Roma auf dem Gebiet des Protektorats Böhmen und Mähren geschah, ist in den Schulbüchern nicht zu finden – obwohl die Roma schon immer Teil der tschechischen Gesellschaft waren und sind." Bildrechte: Filip Rambousek

Viele Menschen in Tschechien haben daher keine Ahnung, dass es hierzulande in den Jahren 1942-43 sogar zwei Konzentrationslager für die Roma und Sinti gab. Hodonín bei Kunštát in Mähren und in Böhmen Lety bei Písek. Die Leitung beider Lager hatte die tschechische Gendarmerie inne, die Bedingungen waren schrecklich. "In den beiden Lagern wurden ganze Roma-Familien interniert. Die Kapazität der Lager lag bei mehreren hundert Personen, aber in Wirklichkeit wurden an beiden Orten jeweils mehr als 1.300 Roma interniert, darunter kleine Kinder und Neugeborene sowie ältere Menschen," schildert Berkyová und fügt einige Zahlen über das Konzentrationslager in Lety hinzu. "Aus diesem Lager wurden etwa 500 Menschen nach Auschwitz transportiert, weitere 330 starben direkt in Lety bei Písek. Die meisten Opfer waren kleine Kinder." Die Gesamtbilanz des Genozids der Nazis an den Sinti und Roma: Von den 6.500 tschechischen Roma und Sinti, die auf dem Gebiet des Protektorats Böhmen und Mähren lebten, kamen nach dem Krieg nur etwa 600 aus den Konzentrationslagern zurück. Das heißt, dass 90 Prozent der Roma und Sinti mit tschechischen Wurzeln den Krieg nicht überlebten.

Die neue Gedenkstätte in Lety soll auch als Bildungszentrum dienen, das einen Raum für Diskussionen über die Roma-Geschichte und das gegenwärtige Zusammenleben der Roma mit dem Rest der Gesellschaft bietet. Sie könnte dazu beitragen, dass "die Geschichte der Roma und Sinti in die tschechischen Schulbücher aufgenommen wird und dass die stereotypische Wahrnehmung der Roma allmählich überwunden wird", hofft Jana Horváthová. Bildrechte: Filip Rambousek

Im Besucherzentrum ist eine Dauerausstellung zu sehen, die die Geschichte des Lagers aus Sicht der Häftlinge erzählt. Das ist nicht ganz selbstverständlich, denn die meisten schriftlichen Zeugnisse über das Lager bestehen aus Dokumenten, die von Aufsehern, Beamten und weiteren Vertretern des Repressionsapparats erstellt wurden. Doch in diesem Fall war es sehr wichtig, betont Historikerin Berkyová, "den Roma selbst eine Stimme zu verleihen".