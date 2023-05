Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Ausflugsboot, bei dem es sich um ein Hausboot handeln soll, für eine Geburtstagsfeier gemietet. Der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana, hatte in der Nacht bei Facebook noch von einem "Segelboot" geschrieben, das am Sonntagabend während eines Unwetters am südlichen Ende des zweitgrößten See Italiens gekentert sei.