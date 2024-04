Bildrechte: picture alliance/dpa/AAP | Lukas Coch

Das Motiv der Tat ist noch unklar. Die australische Polizei geht derzeit aber von einem Einzeltäter aus. Am Tatort gebe es zudem keine Hinweise auf ein Motiv oder eine Ideologie. Dennoch könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein terroristischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden, so die Behörden.



Der Täter stach in dem Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction in der Nähe des bekannten Strandes Bondi Beach im Osten Sydneys am Samstagnachmittag wahllos auf Menschen ein. Er wurde anschließend von einer Polizistin gestellt. Sie schoss ihn an, als er sein Messer nicht fallenlassen wollte. Die Identität des Mannes war Stunden nach dem Vorfall noch nicht geklärt.