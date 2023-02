In den Alpen kamen seit Freitag bei Lawinenabgängen mindestens elf Menschen ums Leben. In Südtirol starb am Sonntagvormittag eine deutsche Skiurlauberin, in Österreich wurden am Arlberg zwei vermisste Männer tot aus den Schneemassen geborgen. Zuvor waren schon in anderen Regionen fünf Lawinentote gefunden worden.