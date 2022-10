Nasa-Mitarbeiter feiern den Einschlag von Dart auf Dimorphos. Bildrechte: dpa

Das Nasa-Ziel wurde sogar deutlich übertroffen. Brauchte Dimorphos bislang 11:55 Stunden für eine Umrundung seines großen Bruders Didymos, sind es der Nasa zufolge jetzt 11:23 Stunden. Als Ziel hatte die Nasa ausgerufen, die Umlaufbahn von Dimorphos um bis zu zehn Minuten zu verkürzen.



Die Weltraumsonde "Dart" von der Größe eines Getränkeautomaten war am 26. September mit einer Geschwindigkeit von mehr als 23.000 Kilometern pro Stunde in den Himmelskörper gerast, der etwa so groß ist wie ein Fußballstadion.