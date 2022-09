Wohl selten wurde ein Störbild so beklatscht, wie am Dienstag um 1:44 Uhr unserer Zeit. Wie geplant traf die DART-Sonde der US-Raumfahrtbehörde NASA auf den Asteroiden Dimorphos, woraufhin die Übertragung durch die auf der Sonde angebrachten Kamera abbrach. Bis kurz vorher war nicht klar gewesen, ob die am 24. November 2021 gestartete Sonde auch wirklich ihr Ziel in rund elf Millionen Kilometern Entfernung von der Erde erreichen würde. Immerhin war die etwa Getränkeautomaten-große Sonde mit einer Geschwindigkeit von mehr als sechs Kilometer pro Sekunde unterwegs und musste in den unendlichen Weiten des Weltalls auf einen Himmelskörper von den Ausmaßen eines Fußballfelds treffen. Dimorphos ist nämlich nur eine Art Mond des deutlich größeren Asteroiden Didymos, den er in gut einem Kilometer Entfernung umkreist.