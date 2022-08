In ihrer fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere machte die vierfache Grammy-Preisträgerin als Sängerin, Schauspielerin und auch Songwriterin von sich reden. Zu weltweitem Ruhm kam sie in der Rolle der Sandy im Musical "Grease" an der Seite von John Travolta, der Danny spielte. Der US-Schauspieler reagierte tief berührt auf die Todesnachricht: "Meine liebste Olivia, du hast all unsere Leben so viel besser gemacht", schrieb er auf Instagram, unterschrieben mit "Dein Danny, dein John!"