Neujahr 2023 Mega-Feuerwerk in London, Gong-Zeremonie in Seoul und Konfetti-Regen in New York

Feuerwerk über Athener Akropolis

Silvester-Feuerwerk über dem Parthenon-Tempel der Akropolis in Athen. Bildrechte: IMAGO / ANE Edition Um 23 Uhr MEZ folgten die Ukraine, Rumänien, Bulgarien und Griechenland. In der griechischen Hauptstadt Athen begrüßten die Menschen das neue Jahr mit einem traditionellen großen Silvester-Feuerwerk über der Aktopolis. In Schweden, Norwegen sowie weiten Teilen Mittel- und West- und Südeuropas erfolgte der Übertritt ins neue Jahr zur selben Zeit wie in Deutschland - also um Mitternacht. Am Brandenburger Tor in Berlin fand wieder eine Silvesterparty mit Publikum statt - allerdings kleiner als sonst. Auf das traditionelle Höhenfeuerwerk verzichteten die Berliner Veranstalter.

Queen-Gedenken bei Lichtshow in Londnon

Hommage an die verstorbene Queel Elizabeth II. bei einer Drohnen-Lichtshow in Lodnon. Bildrechte: dpa In der französischen Hauptstadt Paris drängten sich etwa eine Million Pariser und Touristen auf den Champs-Élysées. In Spaniens Hauptstadt Madrid versammelten sich tausende Menschen auf dem Platz Puerta del Sol, um den zwölf Glockenschlägen zu lauschen, die das neue Jahr einläuteten. Nach unserer Zeit am 1. Januar 2023, um 1 Uhr, feierten auch Großbritannien, Irland, Portugal und Island die Ankunft des neuen Jahres. In der britischen Hauptstadt London wurden erstmals nach der Corona-Krise wieder Zuschauer für das offizielle große Silvester-Feuerwerk an der Themse zugelassen. In einer Lichtshow wurde auch an die im vergangenen Sommer verstorbene Königin Elizabeth II. erinnert.

Konfetti-Regen aus Kristallkugel am Times Square

Erstmals seit drei Jahren fällt vom Ball Drop wieder Konfetti auf den New Yorker Time Square. Bildrechte: dpa Um 4 Uhr MEZ begrüßten in Grönland, Argentinien und Brasilien die ersten Menschen jenseits des "Großen Teiches "das neue Jahr 2023. In Brasiliens größter Stadt drängten sich rund um die berühmte Copacabana in Rio de Janeiro die Menschen in Scharen zu Musik und Feuerwerk. Die Organisatoren hatten bis zu zwei Millionen Besucher erwartet. Um 6 Uhr unserer Zeit erreichte das neue Jahr auch den Osten der USA. In der Metropole New York feierten die Menschen den Jahreswechsel erstmals seit Corona wieder auf dem Manhattaner Times Square mit dem traditionellen Konfettiregen aus der großen Kristallkugel des Ball Drop.

Pazifik-Inseln Baker und Howland feierten zuletzt

Um 9 Uhr MEZ wurde das neue Jahr auch an der US-Ostküste willkommen geheißen. Um 11 Uhr MEZ rutschte auch der 50. US-Bundesstaat Hawaii im Pazifik in das neue Jahr hinüber. Um 12 Uhr MEZ feierten die Menschen auf dem amerikanischen West-Samoa das Neujahr - mehr als einen Tag nachdem auf dem nur 220 Kilometer weiter östlich gelegenen Samoa bereits die Sektkorken knallten. Den Abschluss machten schließlich nach deutscher Zeit am 1. Januar 2023 um 13 Uhr die zu den USA gehörenden Pazifik-Inseln Baker und Howland.