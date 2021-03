Suezkanal Containerschiff "Ever Given" wieder frei

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" ist freigelegt worden. Wie die Einsatzleitung am Montagmorgen mitteilte, schwimmt das 400 Meter lange Schiff wieder und wird nun gesichert. Die ägyptische Kanalbehörde SCA erklärte, das Heck des Frachters habe sich inzwischen 102 Meter vom Ufer entfernt. Zuvor habe das Heck nur einen Abstand von vier Metern zum Ufer gehabt. SCA-Chef Osama Rabie sagte, die "Ever Given" sei zu "80 Prozent in die richtige Richtung" gewendet worden.



Bergungsteams hatten zuvor tagelang versucht, das Containerschiff mit Baggern und Schleppern zu befreien. Am Sonntagabend war die "Ever Given" erstmals etwas bewegt worden. Unklar ist noch, wann der Suezkanal wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden kann.