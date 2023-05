Die Rocksängerin Tina Turner ist tot. Wie ihr Sprecher am Mittwoch bekannt gab, starb die gebürtige US-Amerikanerin im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht nahe Zürich. "Mit großer Trauer geben wir das Ableben von Tina Turner bekannt", hieß es zudem auf der Instagram-Seite der Sängerin. Turner hatte mit Hits wie "Private Dancer", "Simply The Best" und "What's Love Got To Do With It" Millionen von Fans in aller Welt begeistert.