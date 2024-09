Vor allem die Ski- und Wintersportzentren waren wegen der Pläne aus Prag in großer Aufregung. Die Bürgermeister von Jáchymov, Loučná pod Klínovcem oder Abertamy hatten Angst vor möglichen Einschränkungen, insbesondere bei Baugenehmigungsverfahren. In Verhandlungen mit dem Umweltministerium erreichten die unzufriedenen Gemeinden ein Zugeständnis: Die bebauten und bebaubaren Gebiete dieser Gemeinden wurden aus dem geplanten Schutzgebiet komplett herausgenommen. Dadurch hat sich die Debatte deutlich entschärft. Zu einem ähnlichen Kompromiss ist man bei den Skizentren gekommen – diese sind nun ausdrücklich nicht Teil des künftigen Naturschutzgebietes.

Deshalb dürfte die Einrichtung des Naturschutzgebietes keine größeren Veränderungen für die Touristen bedeuten. Die meisten Teile des Gebiets werden frei zugänglich bleiben. Nur in ein paar kleinen, strenggeschützten Gebieten wird man sich künftig an die vorgeschriebenen Wege halten müssen – das ist aber bereits heute der Fall, etwa in den Moorgebieten. Auch Skifahren wird weiterhin möglich sein. Selbst über eine Erweiterung der bestehenden Skizentren, zum Beispiel am Klínovec, wird noch gesprochen.

Sehr kritisch äuβert sich auch Förster Karel Picura, der seit den 1990er Jahren die Wälder im Besitz der Stadt Boží Dar verwaltet. Seiner Meinung nach ist die Schaffung eines großen Landschaftsschutzgebietes überflüssig. "Wir haben nationale Naturschutzgebiete, die von der Agentur für Natur- und Landschaftsschutz verwaltet werden. Diese genießen die strengste Form des Schutzes. Dann gibt es Natura-2000-Gebiete von europäischer Bedeutung, die eine geringere Form des Schutzes haben und von regionalen Behörden verwaltet werden. Und um den Rest der Natur kümmern sich die Gemeinden selbst. Die staatliche Verwaltung im Bereich des Naturschutzes ist also sehr vielfältig. Wenn jemand einen Fehler macht, wirkt er sich nicht überall aus. Vielfalt in der Verwaltung und Vielfalt in der Entscheidungsfindung ist sehr wichtig", so Picura, der in dem Ministerialvorschlag auch eine genauere Beschreibung vermisst, wie genau der Schutz in verschiedenen Schutzzonen aussehen würde.