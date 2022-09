Der Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam hat im Iran landesweit Empörung und Trauer ausgelöst. Nach Medienangaben nahmen am Samstag Tausende an der Beerdigung der 22-jährigen Mahsa A. in ihrer Heimatstadt Saghes in Nordwestiran teil. In mehreren Städten im Iran sollen die Menschen demonstriert haben. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Menge auseinander zu treiben. In den sozialen Medien trauerten viele Iraner um die junge Frau.

In den sozialen Medien war die Rede von mehreren Verhaftungen, die bislang nicht bestätigt sind. Auch in Berlin gingen einige Menschen am Samstag auf die Straße, um vor der iranischen Botschaft gegen den Tod der Frau zu protestieren. Angekündigt waren zudem Proteste in Stuttgart, München und Köln.

Laut Polizei Herzversagen – Amnesty vermutet Misshandlung