Die Zahl der Toten bei einem Grubenunglück am Freitag im Nordosten der Türkei ist auf 41 gestiegen. Ein zunächst noch vermisster Bergarbeiter sei am Samstag tot geborgen worden, teilte Präsident Recep Tayyip Erdogan mit. Die Rettungsarbeiten würden nunmehr beendet. Innenminister Süleyman Soylu hatte zuvor mitgeteilt, 26 der Opfer, die die Explosion nicht überlebt hätten, seien inzwischen identifiziert. Energieminister Fatih Dönmez sagte, das Feuer in den Stollen sei nun "größtenteils unter Kontrolle".

Nach einer Explosion in dem Bergwerk waren am Freitag 49 Kumpel unter Tage eingeschlossen worden. Fünf Menschen waren in 350 Meter Tiefe gefangen und 44 weitere an einer anderen Stelle in 300 Metern Tiefe, sagte die örtliche Gouverneurin Nurtac Arslan Journalisten. Demnach hatte aus bisher ungeklärten Gründen eine Explosion das Kohlebergwerk in der nordöstlichen Hafenstadt Amasra am Schwarzen Meer zum Einsturz gebracht.