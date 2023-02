Das Beben hatte nach Angaben des deutschen Geo-Forschungszentrums GFZ in Potsdam eine Stärke von 7,9. Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad lag das Epizentrum in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Das Erdbeben dauerte etwa eine Minute, berichtete ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters. Nach offiziellen Angaben gab es ein weiteres starkes Erbeben sowie zahlreiche Nachbeben.

Alleine in der türkischen Provinz Malatya seien 140 Gebäude eingestürzt, berichtete der Sender CNN Türk. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet. "Unsere Hauptaufgabe ist es, die Such- und Rettungsarbeiten durchzuführen, und dafür sind alle unsere Teams in Alarmbereitschaft", sagte Innenminister Süleyman Soylu vor Reportern. Türkische Fernsehsender zeigten Bilder von Menschen, die in den Trümmern nach Überlebenden suchten. Das Rote Kreuz mobilisierte Rettungskräfte und forderte die Menschen auf, beschädigte Häuser zu verlassen.

Menschen versuchen in Diyarbakir im Süden der Türkei, eingeschlossene Bewohner in eingestürzten Gebäuden zu erreichen. Bildrechte: dpa

Laut der syrischen Staatsagentur Sana stürzten auch in Syrien in zahlreichen Städten Gebäude ein. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums, Raed Ahmed, sagte laut Sana, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995. Auch im Libanon, in Israel und auf Zypern war das Beben zu spüren. In den libanesischen Städten Beirut und Tripoli flohen die Menschen aus Angst vor einem Einsturz aus ihren Wohnhäusern, berichteten Augenzeugen.