Mindestens 38 Tote Griechenlands Verkehrsminister tritt nach Zugunglück zurück

In Griechenland hat es in der Nacht ein schweres Zugunglück mit mehr als 30 Toten und vielen Verletzten gegeben. Etwa 350 Kilometer nördlich von Athen stießen ein Personen- und ein Güterzug zusammen. Augenzeugen sprechen von Chaos an der Unfallstelle. Rettungskräfte suchen in den Trümmern weiter nach Überlebenden und Todesopfern. Der Verkehrsminister Kostas Karamanlis verkündete am Mittwoch seinen Rücktritt. Nach Polizeiangaben wurde zudem der Bahnhofsvorsteher von Larisa festgenommen.