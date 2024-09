Bildrechte: MDR/Paul Senftleben

MDR | 23.08.2024 ARD Crime Time: MDR-Team auf der Spur des „Phantoms“

Ein Serientäter ermordet in den 1980er-Jahren im Nordosten der DDR fünf Menschen, darunter vier Kinder. Der dreiteilige Film „ARD Crime Time – Das Phantom“ erzählt die Geschichte des Serienmörders Mario S., – zu sehen sind alle Teile am 26. August in der ARD Mediathek und die erste Folge am 26. August um 23.35 Uhr im Ersten. Der Podcast zum Film wird am 7. September in der ARD Audiothek veröffentlicht.