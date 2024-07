Auf den ersten Blick wirkt der Concordiasee wie ein perfektes Sommeridyll. Doch die Spuren des 18. Juli 2009 sind immer noch deutlich zu sehen. Über Nacht wurde das Erholungsgebiet zum Schauplatz einer Katastrophe: 4,5 Millionen Kubikmeter Erdreich rutschten auf der Nachterstedter Seite in den See. Ein zweistöckiges Wohnhaus und eine Haushälfte wurden in den Abgrund gerissen. Drei Menschen starben und 41 Anwohner verloren ihr Zuhause.

Monika und Hans Fraust werden die Erinnerungen an den Erdrutsch niemals vergessen. In der Siedlung am Ring wohnten sie damals dem Abgrund am nächsten. Bis zum Unglück lebten sie hier ihren Traum vom Haus am Wasser. Große Pläne waren mit dem See im Vorharz verbunden: Er sollte Touristen anlocken und den Anwohnern eine neue Perspektive bieten. Doch der Erdrutsch machte diese ehrgeizigen Pläne zunichte. In jener Nacht gelang es Monika und Hans Fraust gerade noch rechtzeitig, ihr Haus zu verlassen, bevor es für immer unbewohnbar wurde.