MDR | 19.06.2024 Neue internationale Kino-Koproduktion: Drehstart für „Das geheime Stockwerk“ (MDR/BR/SWR/HR/ORF)

Anfang Juni haben in Österreich die Dreharbeiten für den internationalen Kinder- und Jugendfilm „Das geheime Stockwerk“ (AT) unter der Regie von Norbert Lechner begonnen. Die Kino-Koproduktion, die Kinder für einen Kriminalfall in die Zeit des Nationalsozialismus schickt, wird unter Federführung des MDR produziert. Geplanter Kinostart ist 2025.