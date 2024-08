Nach der erfolgreichen ersten und zweiten Staffel („Goldener Spatz“ / 2024 / Kategorie „Unterhaltung“), starten sechs Teens in neue, tierisch aufregende Abenteuer.

Im Mittelpunkt der dritten Staffel stehen die Themen „Artenschutz“ und „nachhaltiger Zoo“. Dazu werden die Protagonisten und Protagonistinnen neben dem Zoo Leipzig auch andere Zoos im MDR-Gebiet kennenlernen – u.a. in Erfurt und Limbach-Oberfrohna.

Gedreht wird in vier Blöcken á eine Woche. Drehstart ist im Zoo Erfurt am 21.10.2024 bis 27.10.24. Die Pflegerinnen und Pfleger in Limbach-Oberfrohna freuen sich auf die neuen „ETK“-Teens vom 31.03.2025 bis 05.04.2025. Im Zoo Leipzig werden die Sechs im Mai 2025 kräftig mithelfen und ab dem 02.06. bis 07.06.2025 geht es für die ETK-Zoo-Praktikantinnen und -Praktikanten noch einmal nach Erfurt.