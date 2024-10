Transparent, fair und ergebnisoffen prüft Fakecheck Aussagen auf TikTok auf ihren Wahrheitsgehalt. Durch das Taggen können die Nutzerinnen und Nutzer auf Content, der ihnen merkwürdig erscheint, hinweisen. Die Fakecheck-Hosts erklären Schritt für Schritt, zielgruppenorientiert und plattformgerecht den Rechercheweg. So können Fakten selbst nachvollzogen und eingeschätzt werden und sich am Ende jeder selbst eine Meinung bilden. Quasi nebenbei vermittelt der Kanal dabei immer ein Stück Informationskompetenz.

Über den Preis freut sich Product Owner Fabian Stark (MDR): „Dass wir als TikTok-Format mit dem Robert Geisendörfer Preis ausgezeichnet werden – einem Medienpreis, der den Namen einer so prägenden Stimme für die Freiheit des Journalismus und die Öffentlich-Rechtlichen trägt – freut und ehrt uns sehr. Klares Benennen von dem, was wir wissen und was nicht, ist Basis unseres gesellschaftlichen Miteinanders. Dabei tragen Medien eine besondere Verantwortung. Dieser wollen wir mit Fakecheck gerecht werden.“

Der Robert Geisendörfer Preis ist der Medienpreis der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er wird seit 1983 jährlich an Hörfunk-, Fernseh- und Onlineformate verliehen, die das persönliche und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken, zum guten Miteinander von Einzelnen, Gruppen, Völkern und zur gegenseitigen Achtung der Geschlechter beitragen.

Darüber hinaus erhielt Fakecheck in den letzten Wochen zwei weitere Preise: Am 1. Oktober wurde das Fakecheck-Team mit dem Holtzbrinck-Preis für Wissenschaftsjournalismus in der Kategorie „Short Form“ ausgezeichnet. In der Laudatio hieß es: „Bei Fakecheck geht es um den Geist der Wissenschaft – die Warum-Frage immer wieder zu stellen, nach Nachweisen zu suchen, um Glauben von Fakten zu trennen. Insofern ist der Faktencheck selbst ein Stück Wissenschaft und lebt auf der Metaebene vor, was im Alltag in der Alltagskommunikation auf der Plattform häufig genug nicht getan wird.“ Seit 1995 würdigt der Holtzbrinck-Preis jährlich herausragende Leistungen auf dem Gebiet des Wissenschaftsjournalismus.