„Gerade in Thüringen werden 2025 die Arbeitslosenzahlen steigen“, so lautet die Prognose der Forschenden von der Bundesagentur für Arbeit. Dies hänge unter anderem mit der hohen Anzahl der Beschäftigten in der Automobilindustrie zusammen, erläutert Markus Behrens, der Chef der Bundesagentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Thüringen. „Die Thüringer Wirtschaft braucht Unterstützung bei der Bewältigung der Wandlungsprozesse“, gesteht die Vizechefin des DGB Hessen-Thüringen, Renate Sternatz, ein. Ihr ist wichtig, dass die Finanzierung der Qualifizierungsprogramme für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geklärt wird. So fordert sie ein „Transformations-Kurzarbeitergeld“ flankiert von einem entsprechenden Landesprogramm. Wenn Mario Voigt, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Ministerpräsident werden sollte, dann will er keine staatlich finanzierten Qualifizierungsprogramme. Seine Analyse lautet: „Die deutsche Wirtschaft ist nicht mehr wettbewerbsfähig.“ Daher will er zuallererst die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verbessern. Erste Amtshandlungen müssten Bürokratie-Abbau und verbilligte Energiepreise sein.